Владимир Волков стал участником заседания Госсовета и Комиссии при Президенте РФ

Врио Главы Мордовии Владимир Волков принял участие в совместном заседании Государственного совета и Комиссии при Президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России, которое прошло в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина.

В ходе заседания обсуждались три блока вопросов: расселение граждан из аварийного жилья, предоставление государственных и муниципальных услуг через МФЦ и независимая оценка качества услуг в социальной сфере.

Мордовия в рейтинге субъектов РФ по выполнению программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда занимает 23-е место по России и 6-е место среди субъектов Приволжского федерального округа. За период реализации программы переселено свыше 5700 человек из аварийных домов площадью 94 тыс. кв. метров, что составляет почти 80% от общего аварийного фонда, включенного в программу.

На 2017 год глава Мордовии поставил задачу до 1 сентября ликвидировать еще 23,2 тыс. кв. метров аварийного жилья и переселить в новые дома более 1600 человек.

Источник: izvmor.ru