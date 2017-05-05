Василий Пискарев поздравил Мордовию с Днем Победы

Депутат Госдумы РФ Василий Пискарев обратился к жителям Мордовии по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Дорогие ветераны и жители республики! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

9 мая – священный и дорогой праздник, который объединяет страны, регионы и нации. Прошло не одно десятилетие, но каждый раз мы встречаем этот день с особым трепетом, гордостью и благодарностью. Мне хотелось бы выразить слова признательности фронтовикам и труженикам тыла, людям, которые совершили невозможное, вынесли тяготы и лишения страшной войны, отдали свои жизни ради будущего. Вечная память и слава героям! Верю, что принесенные жертвы были не напрасными. Мужество, стойкость, героизм и беззаветная преданность Родине наших отцов и дедов станут примером для подражания всем будущим поколениям.

Низкий поклон вам, ветераны! Желаю крепкого здоровья, энергии и оптимизма! Пусть вас всегда окружают любовь, уважение и забота близких.

Мира, добра и благополучия всем жителям Мордовии!" – сказано в поздравлении.

Источник: izvmor.ru