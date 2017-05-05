В Мордовии сотрудница мясокомбината погибла, упав в шахту лифта

Большая трагедия произошла на мясокомбинате в Торбеевском районе Мордовии. Сотрудница предприятия погибла, сорвавшись в шахту лифта.

По версии следствия, в административном здании МПК эксплуатировался неисправный грузовой лифт. Заместитель технического директора предприятия знал об этом, но пользоваться лифтом сотрудникам не запретил и никаких мер по устранению неполадок не предпринял.

В итоге это и привело к трагедии. Кухонный работник, находясь на 4-м этаже здания, упала в шахту лифта. Женщина получила сильные травмы, от которых скончалась.

В настоящее время уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: prokrm.ru