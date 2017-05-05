Как происходит удаление зубов?

Удаление зубов – это одна из самых древних стоматологических операций. В современной стоматологии, как во всем мире, так и в Киеве применяются два способа экстракции: простой и хирургический.

Инструменты для удаления зубов

Прежде чем рассказать о различиях простого и хирургического методов экстракции, поговорим об инструментах, которые используются во всех случаях. Несмотря на научно-технический прогресс, главным орудием удаления зубов так и остались экстракторы в виде щипцов. Для разных групп зубов, в зависимости от их формы и расположения применяются экстракционные щипцы определенных конструкций. Так, для удаления верхних резцов и клыков используются прямые щипцы. Прочие же верхние захватываются S-образными. Щипцы с удлиненными щечками (штыковидные или байонетны) являются универсальными, поскольку их можно использовать для экстракции верхних моляров, нижних резцов, а также нижних клыков. Для удаления зубов нижнего ряда используются клювовидные щипцы, с согнутыми под прямым углом узкими щечками, сходящимися на концах.

Поэтапное описание операции удаления зубов

Предварительное обследование в виде комплексной диагностики, после которой принимается решение об операции или лечении выявленных стоматологических заболеваний. Лечение. Возможное обезболивание тканей проблемной зоны – в зависимости от сложности ситуации и способа операции. Перед анестезией возможно проведение пробы на восприимчивость к анестетику. Экстракция.

Простое удаление зуба:

отделение десны от коронки;

наложение на коронку щипцов (усилия пальцев рук хирурга, направленные на инструмент и удаляемый им дефект, сильно отличаются в зависимости от его расположения в челюсти);

выворачивание дефекта до разрушения его соединительных тканей; на однокоренные резцы оказываются вращательные или маятниковые движения, на многокоренные – маятникообразные;

извлечение корня из лунки.

Хирургическая или сложная экстракция применяется в том случае, когда удаляемый зуб (особенно мудрости) невозможно извлечь с помощью одних лишь экстракционных щипцов.

В данном случае:

предварительно рассекается слизистая оболочка и надкостница – для создания доступа к корню;

дефекты с наклонным или лежачим положением удаляются по частям с помощью особой пилы или лазера – такой хирургический подход к экстракции труднодоступного моляра совсем не болезненный, он, только ускоряет удаление зуба;

сглаживание сколов после расчленения и экстракции корня;

обработка раны антисептиком;

укладка отрезов слизистой оболочки и надкостницы в прежнее положение и наложение швов.

Вообще, у сложного удаления зубов нет стандартного протокола, и действия хирурга, зависят от индивидуальной клинической картины.

Показания к сложному удалению зуба:

наличие опухоли,

заболевание пародонта или свищ на десне,

воспаление периодонта,

гнойные нарывы,

флюсы,

зубная или челюстная киста,

непрорезавшиеся моляры,

восьмерки, занимающие атипичное положение,

удаление четверок для устранения аномалий прикуса,

необходимость в процедуре в раннем детстве,

искривленность корней,

перелом верхушки корня,

Противопоказания к хирургической экстракции:

тяжелые инфекционные заболевания;

расстройства психики;

плохая свертываемость крови;

ПМС и менструальные дни;

сердечно-сосудистые заболевания;

беременность.

Способ экстракции зависит от клинического случая и определяется только специалистом, поэтому пациенту важно выбрать среди стоматологов Киева настоящего профессионала, например на сайте DDclinic а не полагаться на волю случая.