Как происходит удаление зубов?

Удаление зубов – это одна из самых древних стоматологических операций. В современной стоматологии, как во всем мире, так и в Киеве применяются два способа экстракции: простой и хирургический.
Прежде чем рассказать о различиях простого и хирургического методов экстракции, поговорим об инструментах, которые используются во всех случаях. Несмотря на научно-технический прогресс, главным орудием удаления зубов так и остались экстракторы в виде щипцов. Для разных групп зубов, в зависимости от их формы и расположения применяются экстракционные щипцы определенных конструкций. Так, для удаления верхних резцов и клыков используются прямые щипцы. Прочие же верхние захватываются S-образными. Щипцы с удлиненными щечками (штыковидные или байонетны) являются универсальными, поскольку их можно использовать для экстракции верхних моляров, нижних резцов, а также нижних клыков. Для удаления зубов нижнего ряда используются клювовидные щипцы, с согнутыми под прямым углом узкими щечками, сходящимися на концах.
Предварительное обследование в виде комплексной диагностики, после которой принимается решение об операции или лечении выявленных стоматологических заболеваний.
Лечение.
Возможное обезболивание тканей проблемной зоны – в зависимости от сложности ситуации и способа операции. Перед анестезией возможно проведение пробы на восприимчивость к анестетику.
Экстракция.
Простое удаление зуба:
отделение десны от коронки;
наложение на коронку щипцов (усилия пальцев рук хирурга, направленные на инструмент и удаляемый им дефект, сильно отличаются в зависимости от его расположения в челюсти);
выворачивание дефекта до разрушения его соединительных тканей; на однокоренные резцы оказываются вращательные или маятниковые движения, на многокоренные – маятникообразные;
извлечение корня из лунки.
Хирургическая или сложная экстракция применяется в том случае, когда удаляемый зуб (особенно мудрости) невозможно извлечь с помощью одних лишь экстракционных щипцов.
В данном случае:
предварительно рассекается слизистая оболочка и надкостница – для создания доступа к корню;
дефекты с наклонным или лежачим положением удаляются по частям с помощью особой пилы или лазера – такой хирургический подход к экстракции труднодоступного моляра совсем не болезненный, он, только ускоряет удаление зуба;
сглаживание сколов после расчленения и экстракции корня;
обработка раны антисептиком;
укладка отрезов слизистой оболочки и надкостницы в прежнее положение и наложение швов.
Вообще, у сложного удаления зубов нет стандартного протокола, и действия хирурга, зависят от индивидуальной клинической картины.
наличие опухоли,
заболевание пародонта или свищ на десне,
воспаление периодонта,
гнойные нарывы,
флюсы,
зубная или челюстная киста,
непрорезавшиеся моляры,
восьмерки, занимающие атипичное положение,
удаление четверок для устранения аномалий прикуса,
необходимость в процедуре в раннем детстве,
искривленность корней,
перелом верхушки корня,
тяжелые инфекционные заболевания;
расстройства психики;
плохая свертываемость крови;
ПМС и менструальные дни;
сердечно-сосудистые заболевания;
беременность.
Способ экстракции зависит от клинического случая и определяется только специалистом, поэтому пациенту важно выбрать среди стоматологов Киева настоящего профессионала, например на сайте DDclinic а не полагаться на волю случая.