Новый счет «Ростелекома»: просто, понятно, информативно!

В мае 2017 года абоненты ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия - физические лица – получат счет за услуги связи в новом формате. Понятный формат счета разработан для удобства восприятия: теперь информация по начислениям и расчетам размещена в отдельных блоках. Информация в счете максимально детализирована и расшифрована.

Информационный блок по начислениям отражает все имеющиеся у абонента услуги в разбивке по видам (Домашний телефон, Радио, Домашний интернет, Интерактивное ТВ, Оборудование и Дополнительные услуги) и наименованиям (Абонентская плата, Местные звонки, звонки по региону) с указанием их стоимости за месяц. Кроме того, в данном блоке указываются все начисления за расчетный период по услугам, подключенным у абонента.

Информационный блок по расчетам содержит данные за период оказания услуг, в том числе остаток платежа за рассрочку оборудования и/или рассрочку долга (указывается сумма неоплаченных платежей по графику до окончания срока действия рассрочки).

Внешний вид счета изменится как для абонентов, получающих его в бумажном виде, так и для тех, кто получает счет в электронном виде по почте или в Едином личном кабинете (ЕЛК).

«Мы стремимся повысить качество обслуживания наших клиентов и меняемся под их потребности. Именно поэтому «Ростелеком» переходит на новый формат счета. Отмечу, что изменяется не просто внешний вид счета, совершенно по-новому будет размещена информация обо всех оказанных услугах, а также изменится содержимое счета. К примеру, кроме привычной информации о начислениях, абонент будет видеть сумму оставшейся задолженности, если он платит за оборудование в рассрочку. Уверен, что более информативный и понятный счет позволит нашим клиентам самостоятельно разобраться во всех начислениях и оплатить его без посещения Центров обслуживания клиентов или звонков в контактный центр компании», - рассказал заместитель директора МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Алексей Ивонин.