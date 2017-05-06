Поздравление Михаила Бабича с Днем Победы

Полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич поздравил ветеранов Великой Отечественной войны из Мордовии и ПФО с приближающимся Днем Победы.

"Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Приволжского федерального округа! Поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Для нашего народа праздник 9 Мая – особый в истории. Это день национальной гордости за беспримерное мужество, несгибаемую волю и силу духа граждан великой страны. Семьдесят два года назад закончилась одна из самых жестоких и кровопролитных мировых войн. Мы склоняем головы в память о героях, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны и умерли от ран в эвакуационных госпиталях. Наша свобода и возможность трудиться, учиться, воспитывать детей, жить и любить – это исключительная заслуга защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности самоотверженным труженикам тыла и всем, кто возрождал разоренную войной страну, укреплял экономическую и военную мощь государства.

Победы в мирное время озарены подвигами наших дедов и прадедов, и каждый из нас помнит своих героев, своих родных и близких. Эту память не смогут уничтожить те, кто пытается переписать славную историю страны, привнести новую трактовку событий войны или подвигов наших предков. На защиту исторической правды встал наш "Бессмертный полк" – непобедимая память народа.

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженики тыла Великой Отечественной, за бессмертный подвиг, который вы совершили в годы войны. Вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу Отечества!

С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!".

Источник: izvmor.ru