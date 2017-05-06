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Находчивый аферист "развел" жителя Луховки почти на 500 тыс. рублей при покупке дизтоплива

Находчивый аферист "развел" жителя Луховки почти на 500 тыс. рублей при покупке дизтоплива

Житель Луховки стал жертвой афериста, пытаясь приобрести дизельное топливо. "Продавец" в телефонном разговоре пообещал продать потерпевшему солярку задешево. Покупатель был доволен условиями сделки, однако перечислить оплату за цистерну топлива в размере 495 тысяч рублей согласился лишь после прибытия автомобиля.

Мошенник не растерялся и нашел реальных продавцов дизтоплива. Он пояснил им, что хотел бы купить солярку, однако заплатить сможет, когда получит товар.

Аферист назначил встречу покупателю и продавцу. Когда машина с топливом приехала в Луховку, покупатель, убедившись, что солярка настоящая, перевел злоумышленнику почти полмиллиона рублей. В итоге, цистерна уехала, а телефон "продавца" оказался недоступен, сообщили в пресс-службе МВД.


Источник: 13.мвд.рф