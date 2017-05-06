Находчивый аферист "развел" жителя Луховки почти на 500 тыс. рублей при покупке дизтоплива

Житель Луховки стал жертвой афериста, пытаясь приобрести дизельное топливо. "Продавец" в телефонном разговоре пообещал продать потерпевшему солярку задешево. Покупатель был доволен условиями сделки, однако перечислить оплату за цистерну топлива в размере 495 тысяч рублей согласился лишь после прибытия автомобиля.

Мошенник не растерялся и нашел реальных продавцов дизтоплива. Он пояснил им, что хотел бы купить солярку, однако заплатить сможет, когда получит товар.

Аферист назначил встречу покупателю и продавцу. Когда машина с топливом приехала в Луховку, покупатель, убедившись, что солярка настоящая, перевел злоумышленнику почти полмиллиона рублей. В итоге, цистерна уехала, а телефон "продавца" оказался недоступен, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: 13.мвд.рф