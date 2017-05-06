Православная молодежь РМ поучаствовала в Межрегиональном образовательном форуме

В Димитровграде состоялся II Межрегиональный образовательный форум для православной молодежи "Мелекесский рассвет", участие в котором приняли и активисты Союза православной молодежи Мордовии. На форуме встретились представители многих епархий, расположенных на территории Приволжского Федерального округа.

Участники мероприятия, в том числе руководитель Межрегионального координационного центра Синодального отдела по делам молодежи в ПФО О.В. Зеткина (Саранск), провели "круглый стол", посвященный защите традиционных семейных ценностей. Также на форуме говорили о просветительской работе православной молодежи в современных условиях, о работе активистов с детскими домами и "проблемными семьями".

Источник: izvmor.ru