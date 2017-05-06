В Мордовии рецидивист может сесть на 5 лет за то, что присвоил чужой кошелек

Жительница села Шишкеево обратилась в полицию Рузаевского района с заявлением о том, что стала жертвой кражи. По словам женщины, у нее пропал кошелек, в котором хранились банковские карты и 28,5 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Мордовии, портмоне молодая женщина потеряла около одного из банкоматов города, после того, как обналичила карту. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что кражу совершил 56-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Мужчина поднял кошелек с пола и, проверив содержимое, положил в карман.

Подозреваемый был задержан, в содеянном он сознался. По словам вора, часть денег он потратил на погашение долга, часть - на покупку продуктов и алкоголя. Кошелек и находящиеся в нем банковские карты и документы он спрятал в подвале своего дома.

Теперь злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф