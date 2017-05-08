Житель Мордовии, до смерти избивший пенсионерку в лифте, сядет в колонию на 10 лет

Житель Атяшево Денис Балыков узнал свой приговор за смертельное избиение пенсионерки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Мордовии, преступление произошло 5 января в кабине лифта подъезда дома № 30 по проспекту 50 лет Октября в Саранске.

Между 26-леним подсудимым и пожилой женщиной возникла ссора, в ходе которой нетрезвый парень ударил ее кулаками по голове. Однако на этом Балыков не остановился: выйдя из лифта, он продолжил избивать пожилую женщину ногами. Через несколько часов жертва умерла в больнице.

По решению суда, злоумышленник проведет в колонии строгого режима ближайшие 10 лет. Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: prokrm.ru