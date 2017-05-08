Авиаразведка МЧС определила самые пожароопасные районы Мордовии

На территории Мордовии проведена авиаразведка пожаров. По ее результатам оказалось, что наибольшее количество очагов возгорания находится в центральной части региона – Торбеевском, Ковылкинском, Инсарском, Лямбирском и Рузаевском районах, отметили в пресс-службе республиканского МЧС.

В целом, обстановка оценивается, как стабильная. "Зеленая трава начинает возобладать над прошлогодней, что дает положительные результаты", - сообщили в ведомстве.

Добавим, что если 30 апреля на тушение сухой травы и мусора пожарные выезжали 122 раза, то 4 мая совершен лишь 21 подобный выезд.

Авиразведка также позволила окончательно закрыть вопрос по паводку. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по РМ Дмитрия Турдакова, "все реки находятся в берегах, подтопленных территорий нет".

Источник: 13.mchs.gov.ru