В Саранске накануне Дня Победы спели "Фронтовые песни"

В Саранске в честь приближающегося Дня Победы прошел флешмоб "Фронтовая песня". Его организовали и провели активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в РМ.

Идея флешмоба была в том, что каждый желающий мог принять участие в массовом исполнении песен военных лет. На площади Тысячелетия прозвучали известные песни, которые исполняли вокалисты самых разных возрастов.

"Песни военных лет давали солдатам Второй мировой не только веру в мирное будущее, но и поддерживали боевой дух, сплачивая бойцов", - прокомментировала сопредседатель регионального отделения ОНФ Юлия Родиошкина.

Организаторы уточнили, что подобные патриотические акции будут проводиться и в дальнейшем.

Источник: izvmor.ru