В 171 почтовом отделении Мордовии уже подключена Единая автоматизированная система

К Единой автоматизированной системе отделений почтовой связи (ЕАС ОПС) по России на сегодняшний день подключены свыше 21 тысячи отделений Почты России. Это более половины всех существующих отделений. Система разработана по принципу "единого окна" и заменяет более 15 различных программных продуктов, использовавшихся ранее.

В Мордовии к новой системе подключено 171 почтовое отделение из 384 запланированных. Система позволяет значительно повысить качество обслуживания посетителей, обеспечить надежность и информационную безопасность проводимых операций, в том числе защиту от потенциальных внешних вмешательств.

Новое ПО принципиально меняет архитектуру подхода Почты России к переводу всей системы обслуживания клиентов на информационно-цифровые технологии. Любой продукт, запускается ли он в формате онлайн (через портал или мобильное приложение) или оффлайн (в отделении почтовой связи), адаптируется и встраивается в универсальный онлайн-сервис, объединенный ЕАС.

Источник: izvmor.ru