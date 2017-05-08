Вахта памяти погибших в Великой Отечественной войне прошла в Саранске

В специальной библиотеке для слепых в Саранске в канун Дня Победы состоялась вахта памяти "Наша общая Победа – память, уроки, долги". Стоит отметить, что Великая Отечественная война коснулась практически всех пользователей библиотеки. У многих на фронте воевали предки, далеко не все из них вернулись домой.

На мероприятие инвалиды по зрению пришли с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны, также они принесли с собой бесценные реликвии: фронтовые письма, награды. Участники вечера вспоминали о своих родных и близких, читали стихи и исполняли песни военных лет. В завершении вечера память погибших на войне почтили минутой молчания.

Расходились по домам участники вахты памяти под звуки песни "День Победы".

Источник: izvmor.ru