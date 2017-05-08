Проект студенток МПИ им. М. Е. Евсевьева победил на педагогическом конкурсе в Минске

В Минске прошел финальный этап конкурса "Будущие педагоги – о школе будущего". Участие в нем приняли авторы новаторских проектов – студенты педагогических вузов из Белоруссии, Польши, Венгрии и России.

РФ представляли два вуза – Мордовский педагогический институт им. М. Е. Евсевьева и Уральский педагогический университет. Призеры определялись в трех номинациях – научно-исследовательской, мультимедийной и "Литературное творчество". В финал из 300 заявок пробились лишь 28, в их число попал проект, предложенный студентками физико-математического факультета МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

В итоге, видеоролик "3D творчество в Центре Молодежного Инновационного творчества "Мир-3D" (авторы - Алена Аржанова, Алина Митина и Алина Кузьминова) принес конкурсанткам из столицы Мордовии лауреатскую награду.

Источник: izvmor.ru