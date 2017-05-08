Праздничное шествие на Параде Победы в Саранске замкнут кадеты школы №3

Участниками Парада Победы в Саранске 9 мая станут, среди прочих, кадеты городской школы №3. Ребята замкнут праздничное шествие, а потому к столь ответственному мероприятию готовятся очень тщательно.

"Кадеты третьей школы являются примером для подражания, среди других участников Парада, которые представляют кадетское движение в Мордовии. И именно поэтому они уже не первый год удостаиваются чести замыкать шествие", - отметил комиссар г.о. Саранск Алексей Демин.

Кадетское движение в саранской школе №3 берет свое начало в 2005 году. На протяжении 20 лет школьники активно участвуют в различных мероприятиях в республике, в том числе - в праздничном Параде, посвященном Дню Победы.

Источник: izvmor.ru