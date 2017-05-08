Пожар уничтожил три жилых дома в Мордовии

В Мордовии сгорело три жилых дома.

Сообщается, что первый пожар случился в п. Кадышово Лямбирского района, где сгорело строение на площади 80 кв.м.

В это же время огнеборцы сражались с крупным пожаром в Дубенском районе. Частный дом вспыхнул в с. Турдаки. Из-за мощного ветра пламя стремительно перекинулось на соседний домик и надворные строения. Когда пожарные прибыли на место вызова, площадь возгорания составляла свыше 600 кв.м. Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения пожара.

Пострадавшие отсутствуют. На данный момент эксперты устанавливают причины возгорания.

Источник: izvmor.ru