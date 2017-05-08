В Мордовском заповеднике прошла встреча "ЗаповеДные ДеДы"

В канун праздника Победы в Мордовском заповеднике им. Смидовича, расположенного на территории Темниковского района, миновала встреча местных подростков и ветеранов, организованная в рамках социального проекта "ЗаповеДные ДеДы".

Участники школьного лесничества "Рысенок" и приехавшие в гости из Ельниковского района артисты народного хора ветеранов "Калинка" выступили с концертом перед жителями посёлка Пушта и учениками Караевской школы. В программе звучали песни и стихи героической и мирной тематики.

Причем ветераны не только лишь вдохновенно выступали на сцене, но и прогулялись по экологической тропе, а также побывали в Музее природы.

По мнению специалиста заповедника Галины Шариковой, "встреча получилась теплой и душевной".

Источник: izvmor.ru