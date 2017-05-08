В Саранске жилуправление пострадало из-за бродячих собак

На 5 000 рублей обеднеет кошелек руководителя одной из коммунальных компаний Саранска.

Управляющего МП г.о. Саранск "Пролетарское жилищное ремонтно-строительное управление" привлекли к административной ответственности за игнорирование обращения жителей района.

Сообщается, что в конце января активная общественность направилась в коммунальную компанию с претензией на бродячих собак, которые разгуливали по территории школы и угрожали безопасности детей. В письменном заявлении жители района просили принять меры по отлову бродячих животных. Но реакции не последовало. Собаки продолжали разгуливать по территории школы, а коммунальщики даже не удосужились ответить на обращение общественности.

Однако подобное безразличие к проблемам людей не осталось незамеченным прокуратурой района. Руководителя коммунальной компании привлекли к административной ответственности. Досталось и работнику организации, который нарушил порядок рассмотрения обращений граждан. Его ждет дисциплинарное взыскание.

Источник: izvmor.ru