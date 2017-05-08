В Мордовии лифт на ООО "МПК "Атяшевский" несколько лет эксплуатировался в неисправном состоянии

Заместитель технического директора ООО "МПК "Атяшевский" Евгений Депутатов не считает себя виноватым в гибели работницы столовой компании, которая упала в шахту лифта.

По его словам, контроль за эксплуатацией лифта не входил в его прямые обязанности.

Напомним, что в мае 2016-го работница столовой Торбеевского подразделения ООО "МПК «Атяшевский" Вера Бахтеева упала в открытую шахту лифта. Женщина получила значительные травмы, долгое время пребывала в коме, а затем скончалась.

Следствие пришло к заключению, что трагедия случилась непосредственно из-за нарушения требований охраны труда, лифт эксплуатировался в поврежденном состоянии. Двери подъемного устройства открывались даже тогда, когда сама кабинка была на ином этаже. Это и стало фактором ЧП в компании. Произошедшему способствовал еще ряд нюансов – отсутствие света в шахте и в холле 4-го этажа, откуда вызывала грузовое подъемное устройство Вера Бахтеева. То есть сотрудница столовой не сумела сразу разглядеть отсутствия кабины (кабина осталась на первом этаже, а двери шахты открывались на 4-ый), наклонилась и, потеряв равновесие, упала вниз.

Из материалов уголовного дела следует, что лифт находился в повреждённом состоянии не один год, по определенным сведениям с самого момента ввода сооружения в эксплуатацию. Евгений Депутатов отвечал за надежность подъемного устройства с 1 января 2013 года, контроль за его эксплуатацией входил в прямые обязанности заместителя технического директора.

Прокурор Торбеевского района Марат Еналеев утвердил обвинительное заключение по данному делу, и в кратчайшее время начнутся судебные разбирательства.

Источник: izvmor.ru