На день Победы ветеранам Мордовии покажут бесплатно кино

Сегодня, 9 мая, саранский киноцентр "Россия" предоставит ветеранам, ковавшим победу на фронте и в тылу, возможность бесплатно посмотреть на большом экране новейший фильм российских кинематографистов "Время первых".

Разумеется, как и в общественном транспорте, достаточно предъявить кассиру удостоверение "Ветеран Великой Отечественной войны" либо "Труженик тыла" и получить праздничный пригласительный билет на любой удобный сеанс. Надо признать, дистрибьюторы и прокатчики крайне неохотно соглашаются организовывать благотворительные показы в регионах.

По словам продюсер картины "Время первых" Тимура Бекмамбетова, бесплатные показы – это самое малое, что мы можем сделать для великого поколения людей, сумевших поднять государство из руин. Сегодня, когда мы знаем, какой ценой была добыта Победа, наши достижения в космосе, о которых рассказывает кинолента, выглядят невероятными. Все, что мы сегодня имеем – достигнуто благодаря людям, победившим фашизм.

Источник: izvmor.ru