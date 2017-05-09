В Поводимове открыли доску памяти капитана полиции Юрия Святкина

Накануне Дня Победы в с. Поводимово Дубенского района была открыта мемориальная доска памяти капитана полиции Юрия Святкина, погибшего при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Мемориальная дощечка установлена на фасаде строения сельской школы, где учился Святкин.

Мемориальная доска станет напоминанием абсолютно всем жителям села и района о геройском поступке Юрия Святкина.

Напомним, что Юрий Святкин погиб 15 февраля 2016-го при взрыве авто на посту КПП в Дербентском районе республики Дагестан. Благодаря внимательности работника полиции удалось избежать более тяжких последствий и большего количества человеческих жертв.

Источник: izvmor.ru