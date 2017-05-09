Владимир Волков открыл обновленный монумент павшим воинам в селе Дюрки Атяшевского района

Врио Главы РМ Владимир Волков открыл новый монумент "Павшим воинам" в с. Дюрки Атяшевского района.

В центре села собрались все жители села – 600 человек, приблизительно столько же уроженцев села Дюрки ушли на фронт. Кроме того, на это большое событие приехали жители близлежащих сел и райцентра.

Отметим, что на этом же месте в 1986-ом был открыт первый памятник "Погибшим воинам", который был главной достопримечательностью с. Дюрки. Но за тридцать лет монумент стал аварийным, и в минувшем году на его месте началось строительство новейшего памятника.

Кроме того, Владимир Волков осмотрел капитально отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт в Дюрках. Кабинеты ФАПа оборудованы современным оборудованием.

Источник: izvmor.ru