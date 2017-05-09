Владимир Волков побывал на полях Атяшевского района

Врио главы Мордовии Владимир Волков совершил рабочую поездку в Атяшевский район. Там он осмотрел ход посевных работ на полях сельскохозяйственных предприятий "Сабанчеевское" и "Агро-Атяшево".

"Мы укладываемся в запланированные сроки проведения весенне-полевых работ: уже посеяно 70% зернобобовых культур, более 70% кукурузы. Все работы производятся на высоком уровне, на полях работает много молодых высококвалифицированных специалистов, которые грамотно выполняют свою задачу. На поля внесено на 10 тонн удобрений больше, чем в прошлом сезоне", - сказал Волков.

Также глава региона рассказал об основных итогах экономического развития Мордовии за четыре месяца 2017 года.

"Рост индекса промышленного производства за это время составил 20%, объемы строительства выросли на 30%, розничная торговля увеличилась на 4%. За четыре месяца объемы производства сельскохозяйственной продукции увеличились на 3,7%: производство мяса выросло на 8%, молока – 3%. Очень важно, что уже четыре года подряд мы наращиваем объемы производства молока", - отметил он.

Источник: izvmor.ru