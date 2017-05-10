Акция "Бессмертный полк" в Саранске собрала 25 тысяч человек

В День Победы в Саранске состоялась акция "Бессмертный полк". Мероприятие прошло в столице Мордовии уже в третий раз.

С каждым годом акция становится все популярнее. В 2017 году по главным городским улицам Саранска прошли 25 тысяч человек. Помехой не стал даже весьма сильный дождь, который обрушился на город в праздничный день.

Вместе с горожанами с портретом отца в руках в рядах "Бессмертного полка" шел врио главы Мордовии Владимир Волков. "Помнить о подвиге своих отцов, дедов, прадедов – это священный долг. Поэтому я здесь", - сказал он.

В ряды колонн, которые прошлись по городу, входили люди разного возраста, социального статуса, вероисповедания, политических убеждений. Однако было у них кое-что общее - каждый посчитал своим долгом вспомнить подвиг героев своих семей и своей страны.

Источник: izvmor.ru