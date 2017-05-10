Станислав Васильев - главный арбитр матча между "Мордовией" и "Волгарем"

Матч 36-го тура первенства ФНЛ между саранской "Мордовией" и астраханским "Волгарем" рассудит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Об этом сообщается на официальном сайте "Мордовии".

Помогать Васильеву будут Вячеслав Бочков (Сочи) и Павел Новиков (Санкт-Петербург). Инспектор матча - Алексей Монахов (Москва), делегат - Алексей Харьков (Москва).

Поединок "Мордовия" – "Волгарь" состоится 10 мая, начало – в 17:00 мск.

За 3 тура до конца чемпионата "Мордовия" находится в зоне вылета, имея в активе 33 очка и отставая от спасительного 15-го места на 5 пунктов. В случае поражения от "Волгаря" и побед "Луча-Энергии" и "Спартака-Нальчик" в отчетном туре саранская команда официально распрощается с ФНЛ.

Источник: fc-mordovia.ru