Радимов: У "Зенита-2" хватало проблем в матче с "Мордовией"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал победу над "Мордовией" (3:1) в 35-м туре ФНЛ.

"Мы провели не лучший матч. У нас хватало проблем. Самое главное — мы дотянули до последних минут, уже ведя в счёте 3:0. Потому что сколько мы пропускаем на последних минутах в этом году — это и психология, и невезение. Выиграть, конечно, хотелось, и когда-то это должно было произойти. Мы не обезопасили себя от зоны вылета. Сейчас все зависит от нас. Для меня это самый сложный сезон в футболе в любом качестве. Такой психологической нагрузки я не получал", - приводит слова Радимова сайт ФНЛ.

За 3 тура до конца чемпионата "Мордовия" находится в зоне вылета, имея в активе 33 очка и отставая от спасительного 15-го места на 5 пунктов.

Источник: ФНЛ