В Саранске прошла акция "Свеча памяти"

Вечером 9 мая на пл. Победы прошла акция "Свеча памяти".

Сообщается, что жители и гости Саранска, в первую очередь - активисты поисковых отрядов, собрались у Вечного Огня, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.

По словам активистов, они подходили к Вечному Огню с зажженными свечами-лампадками и предлагали собравшимся на площади людям присоединиться к акции. Еще раз вспомнили о великой цене Победы - 27 миллионах жизней советских граждан и вновь прослушали стихотворение "Помните!". Уже после минуты молчания они расставили лампады вокруг Вечного Огня.

Источник: izvmor.ru