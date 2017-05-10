Саранский арбитр Александр Егоров обслужит матч "Крылья Советов" - "Зенит"

Саранский арбитр Александр Егоров будет главным рефери матча 28-го тура РФПЛ между самарскими "Крыльями Советов" и петербургским "Зенитом". Встреча состоится в Самаре на стадионе "Металлург" 13 мая и начнется в 16:00 мск.

Егорову будут помогать Николай Богач из Люберец и москвич Андрей Болотенков. Резервным судьей будет самарец Александр Борисов, а инспектором матча выступит Юрий Баскаков из Москвы.

"Зенит" продолжает отчаянно бороться за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. На данный момент питерцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от находящегося на 2-й позиции ЦСКА на 1 очко. "Крылья Советов" расположились в зоне переходных матчей (14-е место, 25 очков).