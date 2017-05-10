Мордовский борец Артем Сурков завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Сборная России заняла второе место на завершившемся в Сербии чемпионате Европы по греко-римской борьбе. В активе российских спортсменов 1 золотая, 1 серебряная и 4 бронзовые медали.

Единственное золото сборной принес борец из Мордовии Артем Сурков, выступавший в весовой категории до 66 кг. В финале он крайне легко победил сербского спортсмена Давора Штефанека, являющегося олимпийским чемпионом, со счетом 12:1.

"На финал меня настраивали так, чтобы я не дал ни малейшего повода уступить. Чтобы не оставил шансов ни ему, ни судьям. Я был готов ко всему - и к провокациям, и к зацепам... Благо, было время перед финалом обо всем призадуматься.

Какие были мысли? Если будешь проявлять активную, но нерезультативную борьбу - свой шанс найдут. Настроился на то, чтобы были действия. Поставил себе задачу выиграть с отрывом, потому что 2-3 балла с этим соперником - это не отрыв. Провел удачные приемы и победил досрочно", - рассказал Сурков.

Источник: izvmor.ru