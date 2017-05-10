Два животноводческих предприятия Мордовии будут включены в Государственный племенной регистр

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия состоялось заседание комиссии по определению соответствия заявителей требованиям в области племенного животноводства.

Как сообщается на официальном сайте Министерства, комиссия рассмотрела результаты производственной деятельности и состояние ведения племенного учета двух предприятий: АО "Агрофирма "Октябрьская" Лямбирского района и ООО "Норовское молоко" Кочкуровского района. Комиссия отметила высокий уровень производства и ведения зоотехнического и племенного учета в данных предприятиях.

По итогам работы комиссия определила соответствие ведения племенного учета действующим в РФ нормам в области племенного животноводства и подготовила ходатайство в Минсельхоз России по включению данных предприятий в Государственный племенной регистр.

Источник: agro.e-mordovia.ru