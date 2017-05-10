Все результаты 1/16 финала Кубка Мордовии по футболу

В Мордовии прошли матчи 1/16 финала Кубка республики по футболу. Предлагаем вашему вниманию их результаты.
«Слобода» Краснослободск – «Ельниковец» Ельники - 3:0;
«Старое Шайгово» - «Спартак КЭМЗ» Ковылкино - 0:4;
«Кадошкино» - «Большая Елховка» - 2:3;
«Инсар» - «Рузаевка» - 0:7;
«Ватт» Саранск - «Кочкурово» - 11:1;
«Теньгушевец» Теньгушево - «Темниковец» Темников - 2:0;
«Белозерье» - «Ичалки» - 0:3;
«Вымпел» Ромоданово - «МГУ» Саранск - 2:5;
«Дубенки» - «Сфера» Комсомольский - 1:4;
«Чамзинка» - ПФ«Атемарская» Атемар - 0:4;
«Мордовия-2001» Саранск - «Саранск» - 2:12;
«Ардатов» - «Агро-Атяшево» - 1:1 (по пенальти – 2:4).
Матчи 1/8 финала турнира состоятся 13-14 мая.
Источник: izvmor.ru