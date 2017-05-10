Георгиевская ленточка позволит попасть на матч "Мордовия" - "Волгарь" бесплатно

Сегодня, 10 мая, саранская "Мордовия" в рамках 36-го тура ФНЛ примет на своем поле астраханский "Волгарь". Встреча пройдет на стадионе "Старт" и начнется в 17:00 мск.

На матче будет действовать акция, посвященная Дню Победы, сообщает официальный сайт бордовых.

"В честь празднования Дня Победы болельщикам предлагается занять место на трибуне абсолютно бесплатно. Для этого необходимо всего лишь принести с собой символическую георгиевскую ленточку", - сказано в сообщении.

За 3 тура до конца чемпионата "Мордовия" находится в зоне вылета, имея в активе 33 очка и отставая от спасительного 15-го места на 5 пунктов.

Источник: fc-mordovia.ru