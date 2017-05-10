Представители Ичалковской школы выиграли муниципальный этап конкурса "Безопасное колесо"

В Мордовии продолжается муниципальный этап конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Для участия в нем в Центр молодежного досуга Ичалковского района съехались команды юных инспекторов из Ичалковской, Кемлянской, Рождественской, Смольненской и Оброченской школ.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, после торжественного открытия участники продемонстрировали свои таланты в конкурсе агитбригад. Затем 4 команды получили маршрутные листы и отправились по станциям. Руководитель районного подразделения Саранского Дома науки и техники Сергей Горбунов проверил юных инспекторов на знание ПДД. Также участники продемонстрировали свое умение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в авариях. Команды смогли разобраться в предложенных им сложных дорожных ситуациях, а также пройти трассу фигурного вождения велосипеда.

Победителем на данном этапе конкурса стала команда Ичалковской средней школы. Теперь ребята представят район на республиканском финале юных инспекторов дорожного движения.

Источник: 13.мвд.рф