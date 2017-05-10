День Победы в Мордовии прошел без громких ЧП

Праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, прошли в Мордовии без происшествий. Об этом отчитались в республиканском МВД.

Всего на территории региона 9 мая состоялось 99 торжественных мероприятий. Участие в них приняли 96,5 тысяч человек. Порядок и безопасность граждан обеспечивали более 1500 сотрудников органов внутренних дел, около 200 сотрудников Росгвардии, 15 представителей казачества, 216 членов общественных формирований правоохранительной направленности, 176 сотрудников частных охранных предприятий. Все они несли службу в режиме повышенной оперативной готовности.

"При проведении парада, шествий, спортивных, культурно-массовых мероприятий, во время праздничного салюта, а также при проведении Всероссийской акции "Бессмертный полк", в которой приняли участие 51,5 тысяч граждан, (в том числе в Саранске - 25 тысяч), нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено", - отметили в пресс-службе.

Источник: 13.мвд.рф