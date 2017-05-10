На Химмаше в Саранске столкнулись "Ниссан" и "Хонда"

В Саранске на пересечении улицы Севастопольская и проспекта 70 лет Октября произошло столкновение двух иномарок. По словам очевидцев, в ДТП на Химмаше попали "Ниссан" и "Хонда".

На фотографиях с места ЧП, появившихся в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте", видно, что обе машины получили повреждения кузова. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Местные жители признают, что данный перекресток аварийно опасен, однако винят в произошедшем водителей.

"Кто-то торопится, но "глаза разуть" забывает...Кто-то считает себя профи и крутым чуваком в одном лице... Внимательнее нужно быть и поменьше необоснованного риска!" – считают горожане.