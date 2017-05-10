Подробности смертельного ДТП с двумя погибшими на трассе Комсомольск - Атяшево в Мордовии

Стали известны обстоятельства трагического ДТП, которое произошло в Мордовии в воскресенье, 7 мая. Напомним, на дороге Комсомольск - Атяшево "Фольксваген Пассат" на большой скорости врезался в трактор МТЗ. В результате трагедии погибли 2 человека: 21-летний Денис Степанов и 25-летняя Анастасия Киреева.

Очевидцы рассказывают, что водитель иномарки был пьян. Судя по всему, в темноте он не заметил трактор и въехал в прицепленный к нему культиватор. Культиватор перегонялся в ночное время без маячков.

Как выяснилось, с 6 на 7 мая компания молодых людей из села Сабур-Мачкасы Чамзинского района отмечала праздники. В процессе празднования один из участников тусовки решил отогнать свою машину в гараж, несмотря на то, что находился под действием алкоголя. В салон к нетрезвому водителю сели двое пассажиров – Анастасия и Денис. Парень находился около водителя на пассажирское сидение, а девушка расположилась за ним.

За "Фольксвагеном" следовал еще один автомобиль, водитель и пассажиры которого видели момент аварии. Основной удар во время столкновения пришелся на правую сторону иномарки, где ехали пассажиры. Пьяный водитель отделался переломом руки, а вот у его товарищей не было шансов выжить. Степанов погиб на месте, Киреева скончалась в больнице. Авария произошла около 01:00 ночи, а печальную информацию родственники Анастасии узнали примерно в 4 утра.

"Врачи не обнадеживали, сразу сказали, что надежд на то, что сестра выживет, почти нет. Но мы все равно верили и молились, а после обеда сообщили, что она умерла", - рассказала старшая сестра Насти.

У Насти осталась двухлетняя дочка Полина, у девочки нет папы и теперь она сирота. Денис учился в военном училище. За несколько дней до трагедии он приехал в родное село в отпуск, где у него живет бабушка.

Источник: izvmor.ru