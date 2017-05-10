Саранская студентка стала лауреатом гран-при международного конкурса "Классика и современность"

Студентка из Саранска Маргарита Антонова стала обладательницей гран-при IV международного конкурса "Классика и современность". За победу в конкурсе боролись более 300 молодых музыкантов из разных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Особенность этого состязания в том, что юные дарования наряду с музыкальным мастерством, могут раскрыть и свое владение современными компьютерными технологиями.

В итоге Маргарита, которая учится на 2-м курсе Саранского музучилища им. Л.П. Кирюкова, и ее пьеса "Из бездны к солнцу" решением профессионального жюри завоевала гран-при. Произведения четверокурсницы фортепианного отделения Елены Букиревой также отмечены лауреатскими наградами: "Пробуждение" из вокального цикла "Три монолога для сопрано и фортепиано" - дипломом I степени, а оригинальные "Мгновения бесконечности" для колокольчиков, электрогитары и фортепиано – II степени.

Источник: izvmor.ru