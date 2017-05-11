В Мордовии нашли более 2500 литров поддельного алкоголя

В Мордовии сотрудники полиции изъяли из оборота 2345 литров контрафактного алкоголя и 81 литр этилового спирта.

Сообщается, что в Краснослободском районе выявлен факт транспортировки и хранения с целью дальнейшей реализации 1302 литров алкогольной и 820 литров спиртосодержащей продукции.

Помимо этого в одном из гаражей в Саранске было найдено и изъято 276 бутылок поддельного алкоголя объемом от 0,25 вплоть до 5 литров. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Работа по пресечению каналов поставки нелегальных и фальсифицированных спиртных товаров, а также выявлению преступлений, связанных с нелегальным оборотом этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Мордовии, не прекращается.

Источник: izvmor.ru