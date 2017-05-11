В Теньгушевском районе Мордовии прошел забег в честь Дня Победы

В с. Теньгушево состоялся ежегодный легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы, в котором приняли участие около 180 спортсменов-любителей абсолютно всех возрастов.

Самым юным бегунам было по одиннадцать лет, а самым старшим - за пятьдесят. Младшим участникам забега предлагалось небольшое расстояние - всего пятьсот метров, а вот спортсмены постарше бежали 1 либо 2 километра.

Победители в 5 возрастных категориях получили медали и денежные призы. Организатором состязаний выступила Федерация легкой атлетики Республики Мордовия.

Источник: izvmor.ru