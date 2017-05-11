В Мордовию будут доставлены мощи святителя Николая Чудотворца

В субботу, 20 мая, в Иоанно-Богословский собор будет доставлена особо чтимая икона святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского, с частицей его мощей.

Сообщается, что икона будет находиться в храме с 16:30 20 мая до 11:00 5 июня. Каждый день на абсолютно всех богослужениях перед святыней будут совершаться молебны и акафисты.

Принесение святыни в Саранск особенно значимо, если учесть, что 21 мая в московский храм Христа Спасителя из-за границы (из итальянского города Бари) впервые будет доставлена иная частица мощей святителя Николая Чудотворца.

Источник: izvmor.ru