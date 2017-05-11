В Мордовии борются с продажей алкоголя в интернете

В Саранске Октябрьский районный суд удовлетворил четырнадцать заявлений прокуратуры района. Они касались признания определенной информации в качестве запрещенной к распространению в нашем государстве.

Сообщается, что данные были обнаружены в интернете. Так, в некоторых ресурсах в свободном доступе оказались объявления о реализации магнитов на приборы учета газа, воды и электричества, о реализации дистанционным способом алкоголя, о реализации миграционных карт и товаров с символикой чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Отметим, что в Российской Федерации в соответствии с законом запрещено распространение данных, за распространение которых предусмотрена уголовная либо административная ответственность.

Источник: izvmor.ru