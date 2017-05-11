"Мордовия" разгромила "Волгарь" на своем поле

В матче 36-го тура ФНЛ саранская "Мордовия" на своем поле обыграла астраханский "Волгарь" со счетом 3:0.

На 9-й минуте счет открыл Руслан Навлетов. В середине второго тайма Илья Петров удвоил преимущество хозяев, а на 83-й он же поставил жирную точку в матче.

"Мордовия" благодаря этой победе набрала 36 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. От спасительной 15-й позиции саранскую команду отделяют 2 очка.

"Мордовия" – "Волгарь" - 3:0 (1:0)

Гол: 1:0 Навлётов (9), 2:0 Петров (71), 3:0 Петров (83).

"Мордовия": Леонов, Осипов (к), Навлетов, Анд. Иванов, Лебедев, Багаев, Дегтярев (Амбарцумян, 54), Деобальд (Чалов, 87), Петров, В. Сысуев (Захарченко, 83), Алхазов (Лукьянов, 46).

"Волгарь": Бучнев (к), Калинин, Таказов, Плиев, Акбашев, Болонин (Бибилов, 78), Газзаев (Шаланин, 59), Сутормин, Кабутов, Яковлев (Букия, 56), Отставнов (Жабкин, 79).

Предупреждены: Амбарцумян, 81 - Газзаев, 47, Акбашев, 69, Бучнев, 69, Калинин, 85, Жабкин, 90+2.