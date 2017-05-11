В Мордовии обсудили работу Саранской духовной семинарии

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел совещание по работе Саранской духовной семинарии. Участие в мероприятии приняли митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, председатель Правительства РМ Владимир Сушков, мэр Саранска Петр Тултаев, руководители строительных и проектных организаций.

На совещании были подробно рассмотрены несколько вариантов технологических и архитектурных решений, необходимых для того, чтобы здание семинарии отвечало необходимым требованиям. Напомним, что администрация города передала под учебный корпус бывшую школу №15.

Владимир Волков поручил в сжатые сроки доработать предлагаемые проекты с учетом состоявшегося диалога.

Источник: e-mordovia.ru