Фестиваль "Песня Победы" с успехом прошел в Саранске

В Саранске состоялся молодежный патриотический фестиваль "Песня Победы". В течение нескольких дней жителей и гостей города радовали своими выступлениями около Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. коллективы городских Дворцов культуры.

Все номера были посвящены Дню Победы. Участники исполняли песни военных лет, которые воспринимались публикой "на ура".

"Перед таким великим праздником каждый артист должен посвящать свое творчество именно ветеранам. А так как в числе выступающих и молодежь города, то этот фестиваль стал значимым элементом патриотического воспитания детей", - сказала директор городского Дворца культуры Наталья Сапунова.

Источник: izvmor.ru