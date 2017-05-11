Верховный суд Мордовии оставил в силе приговор обвиняемому в разбойном нападении

Рузаевский суд Мордовии вынес приговор 53-летнему Юрию Сафронову, который обвинялся в разбойном нападении на женщину. В пресс-службе ведомства сообщили, что злоумышленник надел на голову вязаную шапочку с прорезями для глаз, после чего около дома № 33 по улице Котовского ударил жертву два раза ножом в спину. После этого Сафронов вырвал у жертвы пакет и сбежал.

Злоумышленник получил 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор был обжалован стороной защиты в Верховном суде республики. Однако преступнику это не помогло. Согласившись с доводами прокурора в апелляционной инстанции, судебная коллегия признала приговор районного суда в отношении Сафронова законным и обоснованным.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru