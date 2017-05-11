В тройном ДТП в Саранске пострадали 2 человека

В Пролетарском районе Саранска произошла серьезная авария. На улице Победы столкнулись 3 легковых автомобиля.

Как сообщили позже в республиканском ГИБДД, виновником аварии стал водитель ВАЗа, который был лишен прав. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой Приорой", которую от удара отбросило еще на одну "Приору".

В ДТП сильно пострадал пассажир отечественной "девяносто девятой". Очевидцы происшествия сами извлекли его из машины. С сотрясением головного мозга и ушибом позвоночника потерпевший был госпитализирован. Виновник ДТП также пострадал, но получил лишь ушиб кисти.

Водители трезвы.

Источник: gibdd.ru/r/13