«Ростелеком» принял участие в выставке достижений связистов Республики Мордовия

«Ростелеком» принял участие в выставке достижений связистов региона, которая была организована Министерством информатизации и связи Республики Мордовия в Республиканском театре оперы и балеты им. И.М. Яушева в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню радио. На выставке компания продемонстрировала возможности системы обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион». Система включает в себя две подсистемы – «Фотовидеофиксация нарушений правил дорожного движения» и «Интеллектуальное видеонаблюдение».

Гости мероприятия с помощью сервиса «Интеллектуальное видеонаблюдение» смогли в режиме реального времени увидеть строительство нового стадиона к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и репетицию парада Победы. Большой интерес у посетителей вызвала работа подсистемы «Фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения». Любой желающий по номеру машины мог проследить историю передвижения своего автотранспорта.

Выставку посетил врио Главы РМ Владимир Волков, который отметил, что проект «Интеллектуальный безопасный регион» позволил уменьшить число жертв ДТП и снизить количество аварий. «Проект играет значимую роль в преддверии чемпионата мира по футболу. Каждый житель и гость республики должен чувствовать, что он в безопасности!» – подчеркнул Владимир Волков.

«Ростелеком» является надежным партнером государства в развитии инфраструктуры связи. Мы предлагаем современные решения для развития республики и повышения доступности современных технологий, как для городских жителей, так и для жителей глубинки. Наши проекты отличаются высокой технологичностью, экономической эффективностью и нацелены на решение задач федерального и регионального масштаба», – отметил директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон.

В оборудованной демо-зоне специалисты «Ростелекома» также представили и другие продукты компании: «Интерактивное ТВ» для офиса, WI-FI HotSpot для гостиниц. Особенно актуальны эти услуги для отелей, ресторанов, развлекательных и торговых центров в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Получить дополнительную информацию об услугах компании можно в ближайшем офисе продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте http://mordoviya.rt.ru/ или по бесплатному номеру 8 800 200 3000.