В Саранске водителей с помощью штрафов "выводят из сумрака"

В Саранске прошла акция "Чистые стекла".

Полицейские наряды выявляли нарушителей в наиболее оживленных перекрестках и участках автодорог в абсолютно всех районах города. Растонировать собственные машины пришлось не одному десятку автомобилистов. На каждого из них был составлен административный материал.

Такие рейдовые мероприятия в ближайшее время продолжатся на территории Мордовии. В Госавтоинспекции напоминают, что светопропускание лобового стекла и передних боковых стекол в авто обязано составлять не менее 70 процентов.

Источник: izvmor.ru