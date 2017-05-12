Мордовские поисковики вернулись с "Вахты памяти"

Мордовские поисковики приняли участие в Межрегиональной экспедиции "Вахта Памяти" "Еланский плацдарм – 2017".

В состав сводного республиканского поискового отряда вошли бойцы поискового отряда "Живая Память" МГУ им. Огарева, "Сурский рубеж" МГПИ им. Евсевьева, "Наследие" СКИ РУК, поисковики отрядов Ардатовского, Ромодановского, Ичалковского, Большеигнатовского районов.

Отметим, что в "Вахте памяти" принимали участие свыше ста бойцов поисковых подразделений из Астраханской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого Автономных округов, Республики Крым, Республики Мордовия.

По словам одного из поисковиков, раскопки велись на местах нелегких летних боев 1942 года напротив станицы Еланской, где советские войска захватили и сдерживали в кровопролитных боях единственный плацдарм на правом берегу Дона, и откуда в ноябре началось мощное наступление советских войск, завершившееся окружением 6-й немецкой Армии под Сталинградом.

Источник: izvmor.ru